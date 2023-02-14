В магазине камера39 представлен широкий выбор комплектов видеонаблюдения для частного дома, также вы можете приобрести все оборудование по отдельности. Мы предлагаем оборудование с различными характеристиками от популярных производителей для решения любых задач по обеспечению безопасности в доме, коттедже, таунхаусе или на дачном участке. В каталоге представлены только сертифицированные для продажи в РФ камеры, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию как внутри, так и снаружи помещения.

Основные причины для покупки видеонаблюдения для дома

Камера видеонаблюдения для дома позволит вам чувствовать себя в безопасности и даже следить за состоянием внутри дома и на придомовом участке, находясь в отъезде. По статистике, нарушителей закона чаще привлекают большие особняки и дачи в садовых обществах. При этом чем больше территория, тем злоумышленнику проще на нее проникнуть и остаться незамеченным. Для защиты своей семьи и имущества необходимо купить камеру видеонаблюдения для дома.

В интернет-магазине камера39 можно выбрать разные варианты оборудования, в том числе готовые комплекты, которые опробованы многими жителями нашего региона, так и различные варианты камер, чтобы дополнить существующую систему, либо выполнить монтаж устройств, спроектированных для решения более узких задач. Стоит отметить, что в большинстве случаев даже если поставить одну камеру видеонаблюдения для дома с удаленным просмотром, злоумышленники предпочтут не лезть к вам в дом. Системы безопасности помогают не только предотвратить кражи, но и служат для вашего личного спокойствия. Всегда можно быстро проверить, как дети играют на лужайке, что делает пожилая бабушка или как друзья следят за собакой во время вашего отъезда.

Что учитывать при выборе системы видеонаблюдения для дома

Прежде чем купить комплект видеонаблюдения для дома, необходимо определиться со следующими характеристиками:

• Разновидность камеры в зависимости от передачи сигнала

• Какое качество изображения днем и ночью необходимо

• Расстояние между основными узлами системы безопасности

• Тип защиты камеры от погодных условий

Какие существуют типы камер

Камеры наблюдения для дома бывают нескольких разновидностей.

Аналоговые камеры. Это популярный и доступный вариант с неплохим качеством изображения, записью в ночное время суток и функцией удаленного просмотра. Данные устройства требуют подключения через кабель, поэтому расстояние между оборудованием будет ограничено характеристиками приобретаемого устройства. Чаще такие камеры устанавливают, как бюджетный, но надежный вариант.

Беспроводные камеры. Это оборудование с наиболее хорошим изображением, которое не требует дополнительны устройств, записывает данные в облако или диск. Еще одно несомненное преимущество – встроенное устройство для записи звука. Камеры подключаются к интернету по сети wi-fi, однако для работы требуется подключение устройства в розетку поблизости. Основной плюс в том, что такую камеру можно переустановить в другое место, а минус в том, что как правило, несколько беспроводных камер в одном помещении могут перебивать сигнал друг друга.

IP-камеры. Данный комплект видеонаблюдения для частного дома – наиболее надежный, долговечный и качественный вариант, но, естественно, его недостаток – стоимость, превышающая цену на аналоговые камеры. Тем не менее, если необходимо самое лучшее качество картинки, бесперебойная работа на больших расстояниях, то рекомендуется выбирать именно данный тип устройств.

Чтобы нашим покупателям не пришлось самостоятельно разбираться в особенностях техники, мы собрали множество готовых комплектов видеонаблюдения для дома. А благодаря многолетнему опыту работы, наши сотрудники подбирают наиболее оптимальные схемы для системы безопасности на конкретном участке, при необходимости расширяя список готового комплекта, дополняя его другими устройствами.

Купить видеонаблюдение для дома в Калининграде

Наши сотрудники готовы подобрать оборудование, чтобы купить видеонаблюдение для дома. Что мы готовы предложить?

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• Невысокие цены на видеонаблюдение для дома

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