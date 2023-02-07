Большой выбор оборудования для видеонаблюдения в Калининграде

Мы предлагаем цветные уличные и внутренние камеры высокого разрешения с записью в ночное время суток. На данный момент наиболее популярны AHD-камеры и системы видеонаблюдения на базе ip-камер. Сравнивая две данные разновидности камер видеонаблюдения, стоит отметить, что камеры AHD выигрывают в цене, при этом качество записи составляет 1 или 2 мегапикселя. В тоже время ip камеры не теряют своей популярности, их часто устанавливают на больших складах, в производственных помещениях и школах, так как они позволяют записывать видео с камер видеонаблюдения с очень высокой детализацией.

Как купить видеонаблюдение у нас?

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